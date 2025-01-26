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Сегодня, 19:25

Магкеев рассказал, что дружеские отношения Карпина с игроками не мешаеют тренерской работе

Владислав Маслов
Корреспондент
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Защитник «Пари НН» Станислав Магкеев рассказал что товарищеские отношения с игроками сборной России не мешают главному тренеру национальной команды Валерию Карпину предъявлять жесткие требования в случае необходимости.

«Товарищ он только за пределами поля. Когда ты на поле, максимально требовательный. Все это понимают. Если ты в малейших вещах не выполняешь его требования, то тебя просто не будет в команде. Но на меня не кричал.

Кто более легендарный футболист — Карпин или Мостовой? Оба. Я не следил за карьерами ни одного, ни другого. Но знаю, что у Мостового прозвище в Испании «Царь». Поэтому для Испании, наверное, Мостовой», — цитирует игрока «РБ Спорт».

Магкеев принимал участие в тренировочном сборе национальной команды в 2022 году во время выступлений за «Локомотив».

Источник: РБ Спорт
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Станислав Магкеев
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