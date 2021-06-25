Мацуев выступил с критикой в адрес Головина после провала сборной России на Евро

Знаменитый классический пианист и болельщик, народный артист России Денис Мацуев в интервью «СЭ» высказался об игре на Евро-2020 полузащитника Александра Головина.

— С Данией Головин дважды мог забить, — говорит Мацуев. — Хотя все эти разговоры на уровне «если бы» звучат смешно, если их спроецировать на мою профессию: мол, если бы сыграл такой пассаж — зритель вообще пришел бы в восторг. Не сыграл — значит, и говорить не о чем.

Я как человек, который пусть и на любительском уровне, но много лет играю в футбол, не могу понять, как игрок такого уровня может бить по центру при открытых углах. Это же самый талантливый наш футболист! Но ты же должен показать это в сборной. На табло должно быть написано: на такой-то минуте мяч забил Александр Головин. Либо отдал голевую передачу. Этого не происходит, невзирая на рекорды по пробегу и другим подобным показателям. Головин должен решать исходы матчей.

— У вас есть объяснение, почему он не может до конца раскрыться? Какие психологические нюансы этому мешают?

— Если бы мы были близко знакомы, может, я и нашел бы этому объяснение. Потому что все для этого у него есть. Конечно, мы ждем от него большего. И уверен, что связка Головин — Миранчук в нашей сборной надолго. Претензии, которые предъявляют нашему тренерскому штабу, что их не было вместе в матче с бельгийцами, может, и правомерны. Тем не менее именно по ходу этого турнира сформировались две пары, которые, думаю, будут играть в основе сборной много лет: Джикия — Дивеев в центре обороны и Головин — Миранчук в созидании.

По Головину с Миранчуком уверен, что они должны играть вместе. Это два творческих человека, которые могут придумать нестандартные решения. Так, как Алексей распорядился мячом, забивая победный мяч в матче с Финляндией. А Головина однажды должно прорвать. Это незаурядный игрок, и любое его движение связано со словом «непредсказуемость». Как воздух нужно, чтобы такие футболисты раскрывались именно в решающих матчах сборной!

Сборная России на Евро-2020 одержала победу над Финляндией (1:0), а также уступила Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Россияне с тремя очками заняли четвертое место в группе B и завершили выступление на турнире.

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