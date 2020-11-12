Мацуев считает, что ситуация в сборной России похожа на канун ЧМ-2018

Народный артист РФ пианист Денис Мацуев оценил игру сборной России в товарищеском матче со сборной Молдавии (0:0). Он считает, что ситуация в российской команде похожа на канун ЧМ-2018, где ей удалось дойти до 1/4 финала.

«Слава богу, я в гастрольном состоянии, поэтому первый тайм не смог посмотреть — был концерт, но успел на второй, — цитирует Мацуева ТАСС. — Если мы говорим о чисто конкретной игре, не задумываясь о стратегии, без задачи просмотреть ближайший резерв, то ни о каком искрометном футболе речи сегодня не шло. Молдавия, никогда не снискавшая лавров, на удивление оказалась непростой командой, это точно был не тот аутсайдер, которому мы должны забить калейдоскоп голов. При этом мы все понимаем, что самые главные матчи у нас впереди и начнутся они в Стамбуле.

Мне кажется, сейчас не надо говорить об игре с Молдавией. Вообще, вся ситуация сейчас напоминает наши товарищеские матчи перед чемпионатом мира, помните, что тогда писалось и говорилось о сборной и тренерском штабе? Я хорошо знаю Станислава Саламовича, мы дружим, и я не скрываю, что всегда его поддерживаю. Поэтому пока бы я поставил многоточие и не анализировал бы сильно игру против молдавской сборной, посмотрим, что будет через две игры — тогда, я вам обещаю, мы поговорим подробнее».

Ранее российская команда проиграла сборной Швеции в товарищеском матче (1:2) и дважды сыграла вничью с турками (1:1) и венграми (0:0) в Лиге наций.