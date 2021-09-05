Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев прокомментировал победу сборной России над Кипром (2:0) в рамках отборочного турнира к ЧМ-2022.

«Главное достижение на сегодня — результат. У нас остается задача выйти на чемпионат мира. К сожалению, хорваты не дали оторваться. Надо идти дальше. Самый ответственный матч — матч с Мальтой в Москве через два дня, как бы странно это не звучало. Меня вчера насторожило, что мы прекращали играть и в первом, и во втором тайме. Это связано либо с физической подготовкой, либо с тяжелым перелетом. Но все в одинаковых условиях. Я не нахожу слов, когда Кипр зажимает нас в собственной штрафной. Это необъяснимо. Повторюсь, самый главный результат на сегодня — три очка. Хочу поскорее забыть эти провалы», — сказал Мацуев «СЭ».

Также Мацуев оценил игру нападающего Федора Смолова.

«Когда ушел Головин, полностью ушла креативность. Бакаев и Тюкавин остроты не прибавили. Замечательно сыграл Смолов, до сих пор не могу понять, почему он в такой форме не вышел в матче с Хорватией. Человек в такой форме может играть в любом матче и в любой роле. Тем не менее, мы остаемся в битве за выход на чемпионат мира. Сейчас каждый матч как последний. Не дай Бог, Хорватия раскачается. Не попадем ли мы тогда под каток? Сейчас мы идем правильной дорогой по результату и надеемся на осечки наших конкурентов. Дадим Карпину время и посмотрим, что будет дальше. Желаю своей любимой сборной раскачаться», — добавил Мацуев.

После победы над Кипром Россия вышла на первое место в группе H, обогнав Хорватию, которая сегодня проведет свой матч пятого тура против Словакии.