Мацуев назвал «виртуозной историей» критику Черчесовым Миранчука на ТВ

Знаменитый классический пианист и болельщик, народный артист России Денис Мацуев в интервью «СЭ» высказал мнение об отношениях Станислава Черчесова и Алексея Миранчука.

— Ваше мнение о взаимоотношениях Черчесова и Миранчука? В частности, о знаменитом «золотом активе» от главного тренера по телевидению в конце прошлого года.

— По-моему, это виртуозная история. Психологически очень тонкий момент. Любой тренер, прежде чем делать подобные вещи, просчитывает, кого они могут завести, а кто, наоборот, руки опустит. Поверьте, Черчесов хоть и эмоциональный человек, но не такой простой, как кажется. И просто вывести его из себя, чтобы он такое сказал на телевидении, невозможно. Хотя кое-кто на него и спустил после этого интервью всех собак.

Эта психологическая игра не менее, а то и более важна, чем техническая и тактическая. Давайте просчитаем статистически, сколько голов на единицу времени Миранчук забивал в «Аталанте» до этих слов Черчесова и сколько — после. А кульминация всего этого — красивый гол финнам. Гол, после которого он — игрок стартового состава без вопросов. Другое дело — как раскрутить молодого человека на то, чтобы он взял на себя роль лидера. Это — сложнейшая история.

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