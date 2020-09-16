Лунев восстанавливается на базе сборной России в Новогорске

Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунев по согласованию с клубом проходит на базе в Новогорске заключительный этап реабилитации после травмы. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунёв по согласованию с клубом проходит на учебно-тренировочной базе в Новогорске заключительный этап реабилитации после травмы. pic.twitter.com/0KJy4aLLZp — Сборная России (@TeamRussia) September 16, 2020

С футболистом занимаются реабилитолог Игорь Степанов и тренер вратарей сборной Гинтарас Стауче. Указано, что динамика восстановления достаточно позитивная, и уже через несколько недель можно надеяться на возвращение Лунева к занятиям в общей в группе.

28-летний вратарь в текущем сезоне пока не играл. В прошлом сезоне он провел за «Зенит» 22 матча, пропустив 16 мячей.