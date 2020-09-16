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Лунев восстанавливается на базе сборной России в Новогорске

16:46
Андрей Лунев. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Андрей Лунев. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Голкипер «Зенита» и сборной России Андрей Лунев по согласованию с клубом проходит на базе в Новогорске заключительный этап реабилитации после травмы. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

С футболистом занимаются реабилитолог Игорь Степанов и тренер вратарей сборной Гинтарас Стауче. Указано, что динамика восстановления достаточно позитивная, и уже через несколько недель можно надеяться на возвращение Лунева к занятиям в общей в группе.

28-летний вратарь в текущем сезоне пока не играл. В прошлом сезоне он провел за «Зенит» 22 матча, пропустив 16 мячей.

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