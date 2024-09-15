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Лунев — о тайфуне во Вьетнаме: «Когда мы ехали в аэропорт, дороги были подтоплены, деревья лежали»

Константин Белов
Корреспондент
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Голкипер «Динамо» Андрей Лунев рассказал, какая погода была во Вьетнаме во время тайфуна, из-за которого отменили матч сборной России по футболу с Таиландом

«Перелет был неприятный, но это ничего страшного. Историю с тайфуном больше раскручивали СМИ, потому что из окна отеля особо ничего криминального не было. Ветер, дождь — полчаса шло, успокаивалось и снова. Понятно, что в футбол вряд ли возможно играть. Но когда мы ехали в аэропорт, дороги были подтоплены, деревья лежали. Может быть, нас задело краем. Там невозможно было играть. Когда тайфун останавливался — окей. Когда дул ветер, вряд ли», — сказал Лунев.

5 сентября сборная России в Ханое разгромила в товарищеском матче Вьетнам (3:0). 7 сентября национальная команда там же должна была встретиться с Таиландом, но встречу отменили.

Андрей Лунев
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
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