Лунев исполнил мечту юного болельщика

Вратарь сборной России Андрей Лунев подписал футболку cвоему персональному юному болельщику и сфотографировался с ним на память.

– Артему от Андрея Лунева! Удачи и успехов, – написал голкипер своему поклоннику. Соответствующее видео опубликовано в официальном Твиттере команды.

-До сих пор не могу поверить, что все это происходит и моя мечта сбылась! Андрей – очень хороший вратарь и добрый человек. Я смотрел много его интервью и заметил, что он хорошо относится к болельщикам, – поделился своими эмоциями болельщик, встретившийся с кумиром.

Сборная России занимает 2-е место в группе I, имея в активе 6 очков после 3 матчей. Следующий матч команда Станислава Черчесова проведет против Кипра. Он пройдет 11 июня в Нижнем Новгороде.

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