Лоза рассказал, какое место займет Россия на групповом этапе Евро-2020

Советский и российский певец Юрий Лоза в интервью «СЭ» спрогнозировал выступление сборной России на предстоящем Евро-2020.

— Какое место займет Россия в группе?

— Не знаю. Я реалист. Я пока не понял, в какой футбол собирается играть Черчесов. Я видел, в какой футбол играл Романцев, это было понятно. В действиях наших футболистов не видно порядка. Когда нашу сборную тренировал Хиддинк, я тоже понимал, какой футбол он ставил. Это был тотальный голландский футбол. Сейчас наши тактические замыслы никто, кроме Черчесова, определить не может. Не вижу, за счет чего он собирается выигрывать. Последний контрольный матч это показал.

— Сможете предсказать, как закончится каждый матч сборной?

— Первый матч с Бельгией мы проиграем — 1:3. Будет стандартный проигрыш бельгийцам. Если сыграем с кем-то из остальных вничью — это уже будет достижением. Наш потолок в этой группе — два очка. Это выше крыши. Нам нечем обыгрывать соперников.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России также сыграет в группе B с Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).

(Владимир Пушкарев)