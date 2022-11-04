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Сегодня, 12:04

Ловчев — о матче России с Таджикистаном: «Надо играть! Ребята должны чувствовать себя игроками сборной»

Мария Куцубеева
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев в комментарии для «СЭ» поделился мнением о проведении товарищеского матча сборной России против сборной Таджикистана.

«Сборной надо играть! Ребята должны участвовать в матчах и чувствовать себя игроками сборной. Самое главное, люди, которых вызывают, должны чувствовать, что это сборная нашей страны, а не так, как было с Киргизией. Они должны радовать. Игрок, надевающий майку сборной страны, уже должен быть настроен показать хороший матч. Да, сейчас мы будем играть с постсоветским пространством, но другого ФИФА и УЕФА не позволяют. Они ведут себя как политически ангажированные», — сказал Ловчев «СЭ».

Товарищеский матч Таджикистан — Россия состоится 17 ноября в Душанбе, начало игры запланировано на 18.00 по московскому времени.

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Евгений Ловчев
Футбол
Сборная России по футболу
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