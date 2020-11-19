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Лопырева считает несправедливой критику сборной России после разгрома от Сербии

13:58
Виктория Лопырева. Фото Instagram
Виктория Лопырева. Фото Instagram
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Телеведущая, посол чемпионата мира-2018, Мисс Россия-2003 Виктория Лопырева — о поражении сборной России от Сербии (0:5) в матче Лиги наций.

«Германия уступила испанцам со счетом 0:6, но такой оглушительный разгром не вызвал шквала критики в адрес бундестим и Йоахима Лева, потому что знающие люди понимают: идет омоложение и обновление команды. Поэтому считаю несправедливой такую критику сборной России. В Белграде без лидеров не смогли подняться в Лигу А и потеряли место во 2 корзине на жеребьевке отбора ЧМ в Катаре, но зато поняли, на кого можем рассчитывать в будущем. Неудачи прошлых лет показали, что в сложный момент необходимо сплотиться вокруг команды. Тем более, что сборная вместе с тренером Черчесовым подарила нам немало ярких и счастливых моментов», — написала у себя в Twitter Лопырева.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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Материалы сюжета: Сборная России: матчи в ноябре-2020




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