Лопырева считает несправедливой критику сборной России после разгрома от Сербии

Телеведущая, посол чемпионата мира-2018, Мисс Россия-2003 Виктория Лопырева — о поражении сборной России от Сербии (0:5) в матче Лиги наций.

«Германия уступила испанцам со счетом 0:6, но такой оглушительный разгром не вызвал шквала критики в адрес бундестим и Йоахима Лева, потому что знающие люди понимают: идет омоложение и обновление команды. Поэтому считаю несправедливой такую критику сборной России. В Белграде без лидеров не смогли подняться в Лигу А и потеряли место во 2 корзине на жеребьевке отбора ЧМ в Катаре, но зато поняли, на кого можем рассчитывать в будущем. Неудачи прошлых лет показали, что в сложный момент необходимо сплотиться вокруг команды. Тем более, что сборная вместе с тренером Черчесовым подарила нам немало ярких и счастливых моментов», — написала у себя в Twitter Лопырева.

Германии уступила испанцам со счетом 0:6, но такой оглушительный разгром не вызвал шквала критики в адрес бундестим и Йоахима Лева, потому что знающие люди понимают: идет омоложение и обновление команды. Поэтому считаю несправедливой ТАКУЮ критику сборной России @TeamRussia ?? — Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) November 19, 2020

В Белграде без лидеров не смогли подняться в Лигу А и потеряли место во 2 корзине на жеребьевке отбора ЧМ в Катаре, но зато поняли, на кого можем рассчитывать в будущем. Неудачи прошлых лет показали, что в сложный момент необходимо сплотиться вокруг команды. ???V — Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) November 19, 2020