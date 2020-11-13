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Лопырева: «Как можно было Молдавии не забить? Вы чего?»

11:13
Виктория Лопырева. Фото Instagram
Виктория Лопырева. Фото Instagram
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Телеведущая, посол чемпионата мира-2018, Мисс Россия-2003 Виктория Лопырева — о ничьей сборной России в товарищеском матче с Молдавией (0:0).

«Старалась, вчера, видео снимала, а выражение: ни в какие ворота, актуальна, как никогда... как, блин, можно было Молдавии не забить? Ну вы чего?», — написала у себя в Twitter Лопырева.

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