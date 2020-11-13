Лопырева: «Как можно было Молдавии не забить? Вы чего?»
11:13
Телеведущая, посол чемпионата мира-2018, Мисс Россия-2003 Виктория Лопырева — о ничьей сборной России в товарищеском матче с Молдавией (0:0).
«Старалась, вчера, видео снимала, а выражение: ни в какие ворота, актуальна, как никогда... как, блин, можно было Молдавии не забить? Ну вы чего?», — написала у себя в Twitter Лопырева.
Старалась, вчера, видео снимала ??? а выражение: ни в какие ворота, актуальна, как никогда... как, блин, можно было Молдавии не забить? Ну вы чего? ?— Victoria Lopyreva (@LopyrevaVika) November 13, 2020