Лопырева: «Как можно было Молдавии не забить? Вы чего?»

Телеведущая, посол чемпионата мира-2018, Мисс Россия-2003 Виктория Лопырева — о ничьей сборной России в товарищеском матче с Молдавией (0:0).

«Старалась, вчера, видео снимала, а выражение: ни в какие ворота, актуальна, как никогда... как, блин, можно было Молдавии не забить? Ну вы чего?», — написала у себя в Twitter Лопырева.