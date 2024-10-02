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Сегодня, 14:15

«Локомотив» готов рассмотреть предложение о товарищеском матче со сборной России

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможности проведения товарищеского матча против сборной России в октябре.

«У нас на сегодняшний день 8 игроков в расширенном списке сборной. Наверное, туда все они будут вызваны и некем будет играть. Плюс в сборную Армении поедет двое ребят. У нас эта тема не обсуждалась. Такие предложений мы не получали. Если предложение будет, конечно, рассмотрим. Но пока его не было», — сказал Нагорных «СЭ».

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется в подмосковном Новогорске 7 октября. Соперники сборной пока не названы.

Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
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