Литва стала седьмой страной, бойкотирующей матчи с российскими юниорами

Число стран, которые заявили, что не будут играть против российских юниорских сборных, увеличилось. К Англии, Польше, Латвии, Украине, Швеции и Дании присоединилась Литва.

Ранее УЕФА вернул национальным командам до 17 лет допуск на международные турниры.

«Решение УЕФА было немного неожиданным, но наша позиция по этому вопросу совершенно не изменилась — мы не думаем, что какие-либо российские сборные или клубы должны иметь возможность выступать в международных соревнованиях в данный момент. Можем заверить вас, что 100 процентов не будем играть с российскими футболистами, даже если это будет определяться жеребьевкой какого-нибудь турнира», — говорится на сайте Литовской футбольной федерации.

В организации добавили, что не сыграют с российскими командами, даже в случае санкций.

Во вторник исполком УЕФА допустил до своих соревнований юношеские сборные России не старше 17 лет. Все матчи российских команд должны проводиться без флага страны, гимна, национальной игровой формы и не на территории России.

Отборочный турнир юношеского Евро-2024 стартует сегодня.

Англия и Украина призвали бойкотировать турниры после допуска России. К чему приведет решение УЕФА?