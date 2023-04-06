Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Игры
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 15:42

Левитин призвал РФС дождаться мнения Азиатской конфедерации футбола о рекомендациях МОК

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Помощник президента РФ Игорь Левитин считает, что Российский футбольный союз (РФС) должен дождаться мнения Азиатской конфедерации футбола (AFC) в отношении новых рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску спортсменов из России к соревнованиям.

«Чеферин не хочет, чтобы мы уходили. Исходя из его заявления, можно ли говорить, что РФС нужно переходить в Азию? Мы еще не понимаем, какие рекомендации примет Азиатская конфедерация футбола. Если организация примет решение, что они полностью будут выполнять рекомендации Международного олимпийского комитета, тогда смысла переходить нет. Возможны ли санкции в Азии? А мы не знаем. Азиатская конфедерация футбола нас пригласила к себе, но они еще не отреагировали на рекомендации Международного олимпийского комитета», — приводит слова Левитина ТАСС.

В прошлом году ФИФА и УЕФА отстранили все российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организаций.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

Источник: https://tass.ru/sport/17464341
Футбол
РФС
Сборная России по футболу
1
0
Читайте также
«Крылья» погубил несчастный случай. ЦСКА — в финале Пути РПЛ благодаря позднему автоголу
«Терпеть не могу это!» Легендарный Гретцки обвинил Кузнецова в неуважении
Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к мирным переговорам по Украине
МИД Китая призвал НАТО взять на себя ответственность за конфликт на Украине
Треповой вызвали «скорую» после девятичасового допроса
«Отступая, ВФУ бросают своих мобилизованных на убой»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Гасилин высказался за переход российского футбола в Азию
Филимонов: «Переход в Азию — это тот же тупик. Ничего глобально не поменяется»
Новое заявление Чеферина о бане России в УЕФА. Когда с наших сборных и клубов снимут санкции?
Бушманов объяснил, почему России не стоит переходить в Азиатскую конфедерацию футбола
Федотов — о будущем футбола в России: «Европа — приоритет, для меня это очевидно»
«Возможно, сыграем с Китаем в следующем году». Дюков — о соперниках сборной России, судействе и Тедеско
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Колосков считает, что переизбранный президент УЕФА Чеферин лояльно относится к РФС
Новости
RSS RSS
Все новости