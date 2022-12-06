Левитин призвал дождаться решения ФИФА по вопросу о переходе РФС в Азию

Помощник президента РФ Игорь Левитин высказал мнение, что переход Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола возможен лишь при согласии со стороны Международной федерации футбола (ФИФА).

«Нужно, чтобы международная федерация дала согласие на участие, — цитирует ТАСС Левитина. — С азиатской конфедерацией вопрос без международной федерации не решается. Будем смотреть на те решения, которые будут приняты. Насколько это может быть перспективно для РФС с учетом ситуации с УЕФА? Для оценки перспектив необходимо решение международной федерации».

27 ноября президент РФС Александр Дюков заявил, что организация обсудит вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию футбола на ближайшем заседании исполкома.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборная России не смогла сыграть в плей-офф квалификации на чемпионат мира в Катаре, а также не участвовала в жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.