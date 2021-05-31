Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Левандовски не выйдет в стартовом составе Польши на матч с Россией

16:34
Роберт Левандовски. Фото Instagram
Роберт Левандовски. Фото Instagram
Теги:

Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза поделился ожиданиями перед контрольным матчем с национальной командой России.

«В воротах против России сыграет Фабьянски. Левандовски? У него была небольшая травма, плюс мы так планировали работу, что он не будет сейчас начинать матчи с первых минут. В матче со сборной России мы ходим проверить, как подготовились, работая в недельном цикле», — приводит слова тренера Sport.pl.

Телеканал «РЕН ТВ» покажет в прямом эфире товарищеский матч сборных России и Польши, который пройдет во Вроцлаве (Польша). Трансляция встречи начнется во вторник, 1 июня, в 21.45 (мск).

Читайте также

Швеция вылетит с ЧМ, если не обыграет Словакию. При таком раскладе ее не спасет даже победа над Россией
Чемпионат мира-2021, расписание и результаты 31 мая: Россия — Швеция и другие матчи
Россия — Швеция: прогноз «СЭ» на решающий матч для скандинавов
Россия — Швеция: прогноз Каменского на матч ЧМ-2021 по хоккею

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры