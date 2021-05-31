Левандовски не выйдет в стартовом составе Польши на матч с Россией
16:34
Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза поделился ожиданиями перед контрольным матчем с национальной командой России.
«В воротах против России сыграет Фабьянски. Левандовски? У него была небольшая травма, плюс мы так планировали работу, что он не будет сейчас начинать матчи с первых минут. В матче со сборной России мы ходим проверить, как подготовились, работая в недельном цикле», — приводит слова тренера Sport.pl.
Телеканал «РЕН ТВ» покажет в прямом эфире товарищеский матч сборных России и Польши, который пройдет во Вроцлаве (Польша). Трансляция встречи начнется во вторник, 1 июня, в 21.45 (мск).
Читайте также
Швеция вылетит с ЧМ, если не обыграет Словакию. При таком раскладе ее не спасет даже победа над Россией
1
Зачет
vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю