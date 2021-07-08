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Лев Лещенко: «Черчесов работал, старался. Нужно его поблагодарить»

16:48
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Народный артист Лев Лещенко прокомментировал решение РФС расторгнуть контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Это было ожидаемо, — сказал Лещенко «СЭ». — Конечно, Станиславу Саламовичу нужно было это просчитать и уйти самому. Нужно поблагодарить его. Он работал, старался. Тем более при нем мы провели лучший чемпионат мира. Уровень нашего футбола значительно ниже. И дело не в тренерах. У нас на всю страну один классный футболист — Головин. Нужно подумать, как выстраивать качественную систему, а не тренеров увольнять».

Сегодня, 8 июля, Российский футбольный союз совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом.

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