Лев Лещенко: «Черчесов работал, старался. Нужно его поблагодарить»

Народный артист Лев Лещенко прокомментировал решение РФС расторгнуть контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

«Это было ожидаемо, — сказал Лещенко «СЭ». — Конечно, Станиславу Саламовичу нужно было это просчитать и уйти самому. Нужно поблагодарить его. Он работал, старался. Тем более при нем мы провели лучший чемпионат мира. Уровень нашего футбола значительно ниже. И дело не в тренерах. У нас на всю страну один классный футболист — Головин. Нужно подумать, как выстраивать качественную систему, а не тренеров увольнять».

Сегодня, 8 июля, Российский футбольный союз совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом.