Лев Лещенко: «Черчесов работал, старался. Нужно его поблагодарить»
16:48
Народный артист Лев Лещенко прокомментировал решение РФС расторгнуть контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.
«Это было ожидаемо, — сказал Лещенко «СЭ». — Конечно, Станиславу Саламовичу нужно было это просчитать и уйти самому. Нужно поблагодарить его. Он работал, старался. Тем более при нем мы провели лучший чемпионат мира. Уровень нашего футбола значительно ниже. И дело не в тренерах. У нас на всю страну один классный футболист — Головин. Нужно подумать, как выстраивать качественную систему, а не тренеров увольнять».
Сегодня, 8 июля, Российский футбольный союз совместно с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым принял решение о расторжении контракта со специалистом и его тренерским штабом.
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Черчесов ушел из сборной России: правильное решение?
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