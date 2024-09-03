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Сегодня, 12:15

Лев Данг рассказал, с какими сложностями Россия могла бы столкнуться в Азии

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Вратарь сборной Вьетнама Лев Данг в интервью «СЭ» рассказал о плюсах и минусах игры в Азии.

— У России тоже в свое время были варианты перейти в Азию. Вы бы посоветовали?

— Честно говоря, не знаю, как это возможно. Россия все-таки далеко. Такие перелеты... Еще и по ходу сезона. Не знаю, насколько возможно играть в Азии, смогут ли футболисты физически выдержать перелеты. Здесь совсем другая погода.

Чемпионат проходит в плюс 10-15 градусов, а через неделю уже в условной Саудовской Аравии невыносимая погода — плюс 44. Или недавно у нас была игра в Ираке: днем плюс 50, а в восемь вечера плюс 38. Представляете? В футбольном плане то, что будет много игр в Азии, — это хорошо. Но не представляю, как русским футболистам переносить это.

— То есть даже чисто на бытовом уровне не рекомендовали бы?

— С позиции футболиста, если бы я играл в России и понимал, что в календаре у меня будут игры в Москве и Саудовской Аравии...

Если переходить на азиатскую систему, ты же не просто отыграешь турнир, и все. Наверное, будут какие-то отборочные [раунды] или еще что-то. Физически будет тяжело. Но просто это не моя специфика. Смотрю на эту ситуацию с позиции футболиста, — сказал Данг «СЭ».

Сборная России в сентябре сыграет с командами Вьетнама и Таиланда. Встречи пройдут во вьетнамском Ханое 5-го и 7-го числа соответственно.

Полностью интервью Льва Данга читайте на сайте «СЭ».

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