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Сегодня, 10:15

Лев Данг ответил на вопрос, считает ли он себя русским или вьетнамцем

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Вратарь сборной Вьетнама Лев Данг в интервью «СЭ» ответил на вопрос, кем он считает себя больше — русским или вьетнамцем.

«50 на 50, чтобы ни папе, ни маме не было обидно (смеется). Наверное, многое зависит от того, в какой стране я нахожусь. Прилетаю в Москву и в течение недели восстанавливаюсь, словарный запас сразу же возвращается. Но сейчас, конечно, больше ощущаю себя вьетнамцем, так как свою сознательную мужскую взрослую жизнь я проживаю во Вьетнаме. И защищаю цвета национальной сборной», — сказал Ван Лам «СЭ».

Сборная России в сентябре сыграет с командами Вьетнама и Таиланда. Встречи пройдут во вьетнамском Ханое 5-го и 7-го числа соответственно.

Полностью интервью Льва Данга читайте на сайте «СЭ».

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