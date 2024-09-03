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Сегодня, 11:45

Лев Данг ответил на вопрос, получил ли он имя в честь Яшина

Микеле Антонов
Корреспондент
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Вратарь сборной Вьетнама Лев Данг в интервью «СЭ» объяснил происхождение своего имени Лев.

— Действительно ли вас назвали Львом в честь Яшина?

— Видел такую информацию в газетах. Знаю, что маме нравился Лев Иванович в то время, но вряд ли мое имя связано с этим великим вратарем.

— Мама была поклонницей «Динамо»?

— Поклонница — громко сказано, думаю. Просто знала, что есть такой вратарь, давала мне читать про него книжки, ей очень нравилась его биография — как он стал вратарем, через какие сложности прошел. И в моменты моих неудач, пусть это был и детский футбол, она мне либо ставила кассету с Яшиным, либо давала книжку. Потом получилось так, что я перешел в академию Яшина...

— Яшин — ваш кумир?

— Не люблю это слово, как в заповедях говорится — не сотвори себе кумира. Скорее считаю его примером. И на поле, и вне поля. Он был добрым авторитетным человеком. Да, пример, — сказал Данг «СЭ».

Сборная России в сентябре сыграет с командами Вьетнама и Таиланда. Встречи пройдут во вьетнамском Ханое 5-го и 7-го числа соответственно.

Полностью интервью Льва Данга читайте на сайте «СЭ».

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