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Сегодня, 15:05

Лещенко считает смехотворным играть против кондитеров из Брунея

Микеле Антонов
Корреспондент
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Народный артист России Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о текущем состоянии российского футбола.

— У нас в футболе безумная стагнация. Раньше была возможность играть в еврокубках, был какой-то интерес. Сейчас зачем нужны эти миллиарды? Наигрывайте русских ребят, они все равно никуда не ездят. Играть с Вьетнамом — смехотворно. Или с Брунеем, где выступают лавочники и кондитеры.

Мы же трепетно к этому относимся. Я сижу дома и переживаю. Для меня это моя вторая жизнь. У каждого динамовского болельщика то же самое. Это хобби, настроение. Об этом очень жестко надо говорить, и управленцы должны работать, понимаете?

А у нас, к сожалению, всем владеют агенты. Все запустили настолько, что они там диктуют: этот стоит столько, этого нельзя. Сделайте жесткую систему и все. Какие-то планки в конце концов можно поднять. Даже в НБА они есть, хотя и большие.

— В хоккее потолок зарплат есть.

— Как-то ушел от хоккея, потому что не очень интересно смотреть в последнее время. Но хоккей в любом случае развивается. Игроки уезжают заграницу, возвращаются, идет круговорот. Селекция интересно выстроена. А здесь какое-то настоящее болото.

— И оттуда всем надо выбираться.

— Я не знаю, как выбираться. Надо быть интегрированным, чтобы рассуждать. Может быть, есть какие-то подводные течения. Об этом можно много говорить, но я не хочу. Расстраиваюсь после такого футбола, двое-трое суток не могу отойти. Это ведь по жизни несправедливо! Не соответствует настоящему уровню.

Российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Сборная России по футболу
Лев Лещенко
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