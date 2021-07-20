Лещенко считает Бердыева фаворитом на пост главного тренера сборной России
20:13
Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможное назначение Курбана Бердыева на пост главного сборной России.
«Бердыев подходит нашей сборной. Он умеет ставить игру от обороны, это и нужно нашей команде. У нас в обороне играть некому, может он найдет кого-то из молодежи. Думаю, что он фаворит на пост главного тренера. «Рубин» при нем очень классно играл в Европе, побеждал «Барселону». Хватит нам уже иностранцев, у нас самих есть качественные тренеры. Уже были неудачные попытки, когда отдавали иностранцам миллионы, а результата не было», — сказал Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
8 июля пост главного тренера сборной России покинул Станислав Черчесов.
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