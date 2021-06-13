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Лещенко — о поражении России от Бельгии: «Выглядели беспомощно. И дело не в Черчесове»

12:10
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Народный артист Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение сборной России от Бельгии (0:3) в первом матче группового турнира чемпионата Европы-2020.

«Беспомощная игра. Мне нечего сказать. Это ожидаемый результат. То ли у нас такие слабые исполнители, то ли стратегии нет. Я не могу как дилетант рассуждать об этом. Мне горько и обидно, что мы никак не можем выбраться из этой ямы. Это повторение матчей молодежных сборных. Играем нормально — а результата нет. Дело тут не в Черчесове. У нас весь уровень футбола такой слабоватый. Как только мы играем с крепкими командами, у нас все сыпется. Бельгийцы на сегодняшний день лидеры во всей Европе», — сказал Лещенко «СЭ».

В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией. Заключительный матч группового турнира команда Станислава Черчесова проведет 21 июня против Дании.

(Владимир Пушкарев)

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