Лещенко надеется, что Россию вернут на международную арену в 2025 году: «Уже хочется чего-то»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился мыслями о возможном возвращении российского спорта на международную арену в 2025 году.

«Я не Ванга, не пророк, к сожалению. Все будет зависеть от того, как будут проходить переговоры. Если они будут. Уже хочется чего-то», — сказал Лещенко «СЭ».

С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.