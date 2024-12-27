Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 21:10

Лещенко надеется, что Россию вернут на международную арену в 2025 году: «Уже хочется чего-то»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился мыслями о возможном возвращении российского спорта на международную арену в 2025 году.

«Я не Ванга, не пророк, к сожалению. Все будет зависеть от того, как будут проходить переговоры. Если они будут. Уже хочется чего-то», — сказал Лещенко «СЭ».

С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

Лев Лещенко
Читайте также
СМИ указали на резкий рост цен на европейский газ после слов Путина
Джикия и Соболев попали в позорный рейтинг, на Абаскаля набросились эксперты, Станковичу пророчат титул. Что сейчас происходит в «Спартаке»
В Норвегии объяснили причину отказа взять на борт россиян с сухогруза Ursa Major
Фицо пообещал ответ Киеву из-за прекращения поставок газа из РФ
Синхронистка Субботина приняла участие в фотосессии со змеей
Евгений Кузнецов получил травму в матче КХЛ с ЦСКА
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Бойкова и Козловский заявили, что не видят смысла в продолжении карьеры до 2030 года без Олимпиады
Лещенко назвал российский спорт обыденным: «Играем сами с собой. Никакого конфликта нет»
«Никогда не говорила слово «бомж». Винер — о киберспорте, политике и отстранении российских спортсменов
Ротенберг: «Считаю, что глава ИИХФ сам не принимает никаких решений. Он выполняет директиву сверху»
Ротенберг: «Знаю, какие федерации за наше возвращение на международную арену»
Шипулин: «Надо четко видеть границу между зарубежными политиками и обычными людьми»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ташуев: «Верю, что в 2025 году Россию вернут в международные турниры»

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости