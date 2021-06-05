Леонид Слуцкий: «Фернандес сказал мне, что будет готов к игре с Бельгией»
19:33
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о состоянии здоровья защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса.
«Я спросил у Марио, как он себя чувствует, — сказал Слуцкий в эфире Первого канала. — Он ответил, что к игре с Бельгией будет полностью готов. Поэтому у нас есть не только потери, но и приобретения. Марио — это ключевой игрок сборной, и он точно сможет быть в стартовом составе в матче с Бельгией».
Фернандес вышел на замену в товарищеском матче со сборной Болгарии. Счет матча на данный момент равный — 0:0.
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