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Леонид Слуцкий: «Фернандес сказал мне, что будет готов к игре с Бельгией»

19:33
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о состоянии здоровья защитника ЦСКА и сборной России Марио Фернандеса.

«Я спросил у Марио, как он себя чувствует, — сказал Слуцкий в эфире Первого канала. — Он ответил, что к игре с Бельгией будет полностью готов. Поэтому у нас есть не только потери, но и приобретения. Марио — это ключевой игрок сборной, и он точно сможет быть в стартовом составе в матче с Бельгией».

Фернандес вышел на замену в товарищеском матче со сборной Болгарии. Счет матча на данный момент равный — 0:0.

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