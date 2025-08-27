Легенды «Спартака» примут участие в предматчевой программе Россия — Иордания

В департаменте мероприятий РФС сообщили «СЭ», что бывшие игроки «Спартака» примут участие в предматчевой программе товарищеской встречи сборных России и Иордании.

«Легенды «Спартака» примут участие в программе перед матчем Россия — Иордания. Олег Романцев, Александр Мостовой и Александр Ширков проведут фото- и автограф-сессию. Также болельщики смогут сыграть в футбол с Ари, Денисом Глушаковым и Артемом Ребровым», — сообщили «СЭ» в департаменте мероприятий РФС.

Матч Россия — Иордания пройдет 4 сентября в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и начнется в 20.00 (мск).

7 сентября российская сборная проведет товарищескую игру против Катара на выезде в Эр-Райяне.