Легенды сборной России могут сыграть с другими командами после победы над Белоруссией

Заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Эрика Сурикова ответила на вопрос возможных о будущих матчах легенд сборной России.

«Мне кажется, что получился отличный футбольный праздник для России и Белоруссии. Мне показалось, что местные болельщики остались очень довольны и будут ждать других подобных матчей. Возможна ли игра Лиги легенд со сборной какой-либо еще страны? Я думаю, что да. Мы видим хорошую реакцию на такие праздники, поэтому, думаю, в будущем можем прорабатывать проведение встреч с легендами других стран», — цитирует Сурикову ТАСС.

7 июля легенды сборной России обыграли легенд Белоруссии (1:1, пенальти 5:4) в ретроматче, состоявшемся на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске.