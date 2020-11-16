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Легендарная фраза Быстрова «Судья — скандинав». Ей уже 15 лет

12:09
Владимир Быстров спорит с арбитром Келли. Фото Twitter
Владимир Быстров спорит с арбитром Келли. Фото Twitter
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15 лет назад молодежная сборная России в ответном стыковом матче за право участия в финальной стадии Евро-2006 в гостях уступила Дании (1:3). В концовке встречи в составе нашей команды были удалены Владимир Быстров, Александр Самедов и Александр Бухаров.

После матча полузащитник российской команды Владимир Быстров, комментируя ход игры, отметил, что «судья — скандинав». К слову, ту игру судил ирландский рефери Алан Келли.

История называть иностранных арбитров «скандинавами» пошла с чемпионата мира-1986, когда шведский арбитр Эрик Фредрикссон засчитал два гола сборной Бельгии, забитых из офсайда, в ворота сборной СССР в 1/8 финала. Игра завершилась 3:4, и союзная команда на этом прекратила борьбу за медали.

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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