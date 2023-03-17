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17 марта, 16:54

Ледяхов прокомментировал окончательный состав сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Ираком

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Игорь Ледяхов прокомментировал окончательный состав сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Ираком, которые пройдут в конце марта.

«Восемь игроков «Спартака»? Считаю, что все в порядке вещей. В последнее время в «Спартаке» играет много россиян. Причем в стартовом составе. Вот главный тренер и сделал выводы, что надо их использовать. Если бы в «Зените» играло столько же россиян, то и оттуда вызвали бы. Но сейчас от них только Караваев и Кузяев. На каких основаниях кого-то еще вызывать в сборную? Сейчас вызвали тех ребят, кто показывает серьезный уровень. Миранчук и Головин? Думаю, сборной нужен результат. Команда должна демонстрировать свою силу. Плюс их давно не вызывали. Есть смысл вновь их увидеть. Тем более идут разговоры о том, что мы поучаствуем в азиатских играх. Может, уже есть смысл смотреть игроков на этот турнир. Все очень логично. Сейчас многие соскучились по результату и хорошей игре. Так что болельщики вправе требовать в двух предстоящих играх положительной динамики», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».

Сборы начнутся 19 марта в Новогорске. Ожидается, что 23 марта сборная России сыграет с Ираном в Тегеране, а 26 марта команда Карпина встретится с Ираком в Санкт-Петербурге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-ledyahov-miranchuk-i-golovin-v-sbornoj-treneru-est-smy-sl-ih-vnov-uvidet/
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Игорь Ледяхов
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