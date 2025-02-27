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27 февраля 2025, 16:36

Ледяхов оценил возможность проведения товарищеского матча между Россией и США

Даниил Аршавский

Российский тренер Игорь Ледяхов поделился мнением о возможной товарищеской встрече сборных России и США по футболу.

«Ну а почему нет? В контексте того, что происходит в отношениях, может быть, и действительно до этого тоже дойдет, и договорятся провести товарищеский матч. Посмотрим, как будут развиваться события, а там уже будет видно», — цитирует Ледяхова Vprognoze.ru.

Сборная России может сыграть товарищеский матч с&nbsp;США.Матч сборных России и США — реально? Недавно об этом только шутили, а сейчас — обсуждают всерьез

Ранее матч-агент ФИФА Мезмуредавид Деста, ответственный за организацию игр сборной США, рассказывал о возможности проведения товарищеского матча с россиянами на нейтральной территории.

Источник: Vprognoze.ru
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Игорь Ледяхов
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