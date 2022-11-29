Лайшев считает, что чемпионат мира-2022 в Катаре многое потерял без участия сборной России

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о проведении чемпионата мира-2022 в Катаре.

«С огромным удовольствием слежу за чемпионатом мира! Меня удивляет, что сейчас уделяется не такое сильное внимание чемпионату мира, как это было в наши времена. Возможно, это связано с тем, что турнир проходит зимой. В наши годы мы созванивались, обсуждали каждый матч, знали наизусть всех футболистов. Народ сейчас избалован футболом. Но это удивительное зрелище! Получаю огромное удовольствие», — цитирует Лайшева Metaratings.ru.

Также глава «Самбо-70» добавил, что отдает свое предпочтение на ЧМ-2022 сборным Бразилии и Франции.

«Чемпионат мира потерял многое без участия сборной России. Любители спорта во всем мире потеряли многое из своих вредных побуждений к нашей команде. Мы были, есть и будем молодцами как в футболе, так и в самбо, дзюдо — во всех видах спорта. Без нас спорт не спорт», — добавил Лайшев.

Сборная России была отстранена Международной федерацией футбола (ФИФА) от участия в стыковых матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022. В сентябре россияне сыграли против Киргизии (2:1) в Бишкеке. В ноябре российская команда провела матч с Таджикистаном (0:0) в Душанбе и с Узбекистаном (0:0) — в Ташкенте.