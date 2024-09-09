Латышонок заявил, что готов конкурировать с Сафоновым за место в старте сборной России

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок заявил, что готов бороться за статус первого номера сборной России с Матвеем Сафоновым.

— Вы готовы к конкуренции с Сафоновым, несмотря на то что он первый номер в сборной?

— Конечно, готов! — приводит слова Латышонка «РБ Спорт».

Латышонок дебютировал за сборную России 5 сентября в товарищеском матче против Вьетнама (3:0).

В нынешнем сезоне 26-летний голкипер провел 7 матчей в РПЛ, пропустил 1 гол и 6 раз сыграл на ноль.