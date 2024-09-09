Латышонок заявил, что готов конкурировать с Сафоновым за место в старте сборной России
Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок заявил, что готов бороться за статус первого номера сборной России с Матвеем Сафоновым.
— Вы готовы к конкуренции с Сафоновым, несмотря на то что он первый номер в сборной?
— Конечно, готов! — приводит слова Латышонка «РБ Спорт».
Латышонок дебютировал за сборную России 5 сентября в товарищеском матче против Вьетнама (3:0).
В нынешнем сезоне 26-летний голкипер провел 7 матчей в РПЛ, пропустил 1 гол и 6 раз сыграл на ноль.
Источник: «РБ Спорт»
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