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Ласицкене готова стать вратарем сборной России, если не вернется Акинфеев

13:42
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Российская прыгунья в высоту, трехкратная чемпионка мира Мария Ласицкене в своем Instagram пошутила, что готова занять место в воротах сборной России по футболу на чемпионате Европы-2020.

Правда, сделает она это, только если голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не решит вернуться в национальную команду. Свое предложение Ласицкене сопроводила видео, на котором отбивает мяч ногой.

Ранее появилась информация, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов звонил Акинфееву и уговаривал его вернуться в команду на Евро-2020.

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