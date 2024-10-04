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Сегодня, 14:40

Ларин: «Про Глушенкова и сборную будут ходить мемы»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин в комментарии «СЭ» уверен, что главный тренер сборной России Валерий Карпин повторно вызовет полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова в национальную команду.

«Про Максима и сборную будут ходить мемы. Многие говорят: «То он руку сломает, теперь заднюю дергает». Когда-нибудь это закончится. А Валерий Георгиевич молодец, что вызвал его. И хотел с ним поговорить лично после интервью Макса Нобелю [Арустамяну], в котором его слова были выдернуты из контекста и раскручена вся информация, попавшая в СМИ. Считаю, что Карпин вызовет его в следующий раз обязательно, если не удастся поговорить раньше», — сказал Ларин «СЭ».

Ранее стало известно, что Глушенков пропустит ближайшую игру «Зенита» против «Оренбурга» в рамках 11-го тура РПЛ из-за повреждения, полученного в матче группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России с «Акроном» (5:1)

В этом сезоне россиянин провел за «Зенит» 10 матчей, забил 9 голов и сделал 1 результативную передачу.

Сборная России по футболу
Максим Глушенков
Николай Ларин
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