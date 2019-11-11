Кузяев заявил, что Россия покажет атакующий футбол в матче с Бельгией

Полузащитник сборной России Далер Кузяев поделился ожиданиями от матча отборочного турнира Евро-2020 против сборной Бельгии.

— Нам будет очень тяжело против бельгийцев, но обыграть их реально, — цитирует Кузяева ТАСС. — Бельгия — одна из сильнейших сборных в мире, у них великолепный подбор игроков, которые играют в ведущих европейских чемпионатах. При правильной подготовке и должном настрое, при поддержке болельщиков можем добиться положительного результата, я думаю, что мы покажем атакующий футбол. У бельгийцев хорошие исполнители, они быстро принимают решение, совсем другие скорости, когда мы играли с ними, то почувствовали это на себе, надо стремиться к этому. Наша сила в духе, характере, желании биться на каждом участке поля, дисциплине. У нас есть хорошие исполнители, вот Саша Головин набрал хорошую форму, Артем Дзюба лидер в чемпионате по системе «гол+пас»

Матч Россия — Бельгия состоится в Санкт-Петербурге 16 ноября и начнется в 20.00 по московскому времени.