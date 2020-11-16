Полузащитник сборной России Далер Кузяев после поражения от Турции в Лиге наций (2:3) прокомментировал исход матча и выразил уверенность, что не нарушал правила в эпизоде с пенальти.

— В начале игра нам давалась, владели преимуществом, по делу забили гол, — сказал Кузяев. — Но потом случилось удаление, пришлось вносить коррективы и перестраиваться. В меньшинстве выглядели не хуже, были моменты. Достойно провели матч и на ничью точно наиграли.

— Что скажете о моменте с пенальти?

— Мне показалось, что нарушения не было, я сыграл в мяч. Надо еще посмотреть повтор, но, насколько помню момент, соперника я не касался.

— Как игралось на правом фланге?

— Без проблем. Тренеры объяснили некоторые нюансы, где располагаться при атаке и обороне. В принципе, уже доводилось играть на этой позиции, так что особых трудностей не было.

— Чего ждете от матча с Сербией?

— Думаю, успеем восстановиться. Соперник непростой, в Москве сербы в первом тайме даже владели преимуществом. Нужно умереть на поле, но постараться взять три очка. (Пресс-служба сборной России)