Кузнецов считает, что критика сборной России не мешает ее любить

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Дмитрий Кузнецов поделился мнением об отстранении российских команд от международных соревнований.

«Ну я что, из другого теста? Я же россиянин! Конечно, я всегда болею за сборную России. Да, когда национальная команда плохо играет, я могу покритиковать. Просто нужно доносить до народа, что неправильно делается. Нельзя лицемерить, нужно смело говорить об ошибках. Можно ведь и любить, и ругать. Любовь и критика — это разные вещи.

Я уверен, что российские команды вернут в турниры УЕФА и ФИФА. Вспомните, как вся Россия болела за футбольную сборную, когда заняли третье место на чемпионате Европы 2008 года! Люди всю ночь гуляли, был настоящий праздник. Просто футболисты должны понимать всю ответственность. Ждем возвращения в международные соревнования!» — заявил Кузнецов «РБ Спорт».

Российские команды отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА с 2022 года.