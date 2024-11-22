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Сегодня, 19:35

Кузьмичев — о поездке Миранчука в сборную: «Это было полезно в эмоциональном плане»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника «Атланты» Алексея Миранчука, в комментарии «СЭ» оценил выступление игрока за сборную России.

«Алексей всегда с большим удовольствием едет в сборную России. Сейчас тяжелая логистика, команда участвует в плей-офф, но он приехал, сыграл, пообщался с ребятами и главным тренером...

Матч пришелся на пик акклиматизации. Алексей сыграл на уровне, вообще без вопросов. Думаю, это было полезно эмоционально — повидаться с друзьями, близкими, партнерами по сборной. Может, с физической точки зрения это было не очень, но для эмоций — отлично», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Миранчук перешел в «Атланту» летом 2024 года. На счету 29-летнего игрока 13 матчей в МЛС, в которых он забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Алексей Миранчук
Сборная России по футболу
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