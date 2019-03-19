Кутепов несколько матчей играл с травмой. Штаб сборной оставил его в Москве

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал о состоянии здоровья защитника "Спартака" Ильи Кутепова. Накануне игрок, у которого была выявлена травма паха, покинул расположение команды.

– Кутепов приехал в расположение сборной с жалобами на дискомфорт в паховой области, – сказал Безуглов. – После клинического осмотра и изучения анамнеза выяснили, что это достаточно давно его беспокоит. Несколько матчей он провел с этими проблемами. Мы сделали обследование – оно показало, что имеется проблема, которая требует полноценного лечения. Эта травма несовместима с игрой в футбол в ближайшее время, тем более игрой против сборной Бельгии.

Было принято решение оставить его в Москве для полноценного лечения в расположении клуба. Мы с врачами "Спартака" находимся в постоянном контакте, никаких проблем у нас нет. Мы говорим на одном языке. Надеюсь, в ближайшее время Илья получит полноценное лечение. Сроки лечения мы назвать не можем. У нас есть предположение, но лучше по этому поводу дождаться сообщения клуба.

– До вызова в сборную вы знали о травме?

– Мы узнали о проблеме после того, как он появился в расположении сборной России.

– Получается, вы были на связи с врачами "Спартака", но они вам не говорили?

– Все ребята тренируются в общей группе. Перед каждой игрой у любого футболиста есть какая-то проблема. Серхио Рамоса как-то спросили, когда он в последний раз испытывал боль – он ответил, что в последний раз не испытывал боль в шесть лет, когда пришел в детскую академию. Поэтому здесь тяжело ориентироваться на болевой синдром в чистом виде. (Андрей Михайлов)