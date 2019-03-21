18:22 | Футбол — Сборная России

Курбан Бердыев: "Я хотел работать в сборной России"

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Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев заявил, что хотел работать в сборной России. 66-летний специалист добавил, что разговаривал на эту тему с бывшим министром спорта Виталием Мутко.

На пост главного тренера сборной России было несколько претенденто, – приводит слова Бердыева Turkmenportal. – Со мной разговаривал Виталий Мутко, мы с ним разговаривали, и они выбрали Станислава Черчесова. Это их право, но я хотел работать в сборной.

Напомним, Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира-2018, где уступила Хорватии (2:2, пенальти – 3:4).

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https://turkmenportal.com/blog/18001/kurban-berdyev-ya-hotel-rabotat-v-sbornoi-rossii

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