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Кураньи прокомментировал возможное назначение Кунца главным тренером сборной России

20:11
Кевин Кураньи. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Кевин Кураньи. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший нападающий сборной Германии и московского «Динамо» Кевин Кураньи поделился с «СЭ» мнением о возможном назначении Штефана Кунца главным тренером сборной России.

«Думаю, для российской сборной это был бы интересный вариант. За Кунца говорят его успехи с молодежной сборной Германии, он был кандидатом в сменщики Йоахиму Леву. Во время наших встреч Кунц всегда производил самое приятное впечатление своим дружелюбным характером. Все мои знакомые очень высоко отзываются о нем как о тренере», — сказал Кураньи.

На прошедшем чемпионате Европы сборная России под руководством Станислава Черчесова заняла четвертое место в группе и не вышла в плей-офф. 8 июля РФС сообщил о расторжении контракта с Черчесовым, который возглавлял национальную команду с августа 2016 года.

Сегодня, 22 июля, сборная Германии проиграла команде Бразилии на групповом этапе олимпийского футбольного турнира со счетом 2:4.

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Константин Алексеев все материалы автора

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Материалы сюжета: Сборная России: отставка Станислава Черчесова и поиск главного тренера после Евро 2020, причины вылета, главные новости