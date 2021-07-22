Кураньи прокомментировал возможное назначение Кунца главным тренером сборной России

Бывший нападающий сборной Германии и московского «Динамо» Кевин Кураньи поделился с «СЭ» мнением о возможном назначении Штефана Кунца главным тренером сборной России.

«Думаю, для российской сборной это был бы интересный вариант. За Кунца говорят его успехи с молодежной сборной Германии, он был кандидатом в сменщики Йоахиму Леву. Во время наших встреч Кунц всегда производил самое приятное впечатление своим дружелюбным характером. Все мои знакомые очень высоко отзываются о нем как о тренере», — сказал Кураньи.

На прошедшем чемпионате Европы сборная России под руководством Станислава Черчесова заняла четвертое место в группе и не вышла в плей-офф. 8 июля РФС сообщил о расторжении контракта с Черчесовым, который возглавлял национальную команду с августа 2016 года.

Сегодня, 22 июля, сборная Германии проиграла команде Бразилии на групповом этапе олимпийского футбольного турнира со счетом 2:4.