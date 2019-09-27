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Кудряшова и Комличенко проверили на знание географии. Видео

10:32
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Футболистов сборной России Федора Кудряшова и Николая Комличенко проверили на знание географии.

Игрокам нужно было расположить на карте города, где пройдут матчи Евро-2020. Видео опубликовала официальная группа Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Чемпионат Европы-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 городах 12 стран Европы. Соревнования примут Лондон, Санкт-Петербург, Мюнхен, Баку, Рим, Дублин, Будапешт, Глазго, Бильбао, Амстердам, Копенгаген и Бухарест.

Дополнительная информация

https://vk.com/euro2020spb?w=wall-97753059_151615

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