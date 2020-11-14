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Кудряшов: «Уже никто не думает о матче с Молдавией»

14:13
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Защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал о настрое команды перед матчем Лиги наций против Турции. В четверг россияне сыграли вничью с Молдавией (0:0) в товарищеском матче.

— Конечно, хочется всегда выигрывать, но это футбол. Сейчас уже никто не думает о прошедшем матче. Все мысли только о предстоящей игре. Все готовятся в хорошем рабочем настроении. (Наталья Юрина)

Матч Турция — Россия состоится завтра, 15 ноября. Начало — в 20.00 (мск).

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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