Кудряшов: «Уже никто не думает о матче с Молдавией»
Защитник сборной России Федор Кудряшов рассказал о настрое команды перед матчем Лиги наций против Турции. В четверг россияне сыграли вничью с Молдавией (0:0) в товарищеском матче.
— Конечно, хочется всегда выигрывать, но это футбол. Сейчас уже никто не думает о прошедшем матче. Все мысли только о предстоящей игре. Все готовятся в хорошем рабочем настроении. (Наталья Юрина)
Матч Турция — Россия состоится завтра, 15 ноября. Начало — в 20.00 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.