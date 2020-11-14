Кудряшов: «Турция сильна командной игрой»
Защитник сборной России Федор Кудряшов разобрал сильные стороны сборной Турции.
— Кого-то одного я не буду выделять. Отмечу всю команду. Матч в Москве можно было разделить на две части. Первый тайм, в котором мы доминировали. А во второй половине встречи у нас не получилось сыграть так, как в первой. Из-за этого сборная Турции перехватила инициативу. Они здорово провели второй тайм. Да, с выходом Юндера у них стало больше получаться. Но нужно выделять всю команду, а не одного игрока. (Наталья Юрина)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.