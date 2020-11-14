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Кудряшов: «Турция сильна командной игрой»

14:25
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Защитник сборной России Федор Кудряшов разобрал сильные стороны сборной Турции.

— Кого-то одного я не буду выделять. Отмечу всю команду. Матч в Москве можно было разделить на две части. Первый тайм, в котором мы доминировали. А во второй половине встречи у нас не получилось сыграть так, как в первой. Из-за этого сборная Турции перехватила инициативу. Они здорово провели второй тайм. Да, с выходом Юндера у них стало больше получаться. Но нужно выделять всю команду, а не одного игрока. (Наталья Юрина)

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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