Кудряшов рассказал, готов ли играть центрального защитника в сборной России
Защитник «Антальяспора» и сборной России Федор Кудряшов рассказал об игре на позиции центрального защитника в национальной команде.
— Для меня эта позиция не новая. Я концовку предыдущего сезона и начало этого провел на позиции центрального левого защитника в своей команде. Поэтому навык игры у меня есть. Готов ли я там играть? Если это будет приносить пользу команде, то готов действовать на любой позиции. (Наталья Юрина)
Сборная России проведет выездной матч Лиги наций против Турции завтра, 15 ноября. Начало — в 20.00 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.