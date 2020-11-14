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Кудряшов рассказал, готов ли играть центрального защитника в сборной России

14:37
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Защитник «Антальяспора» и сборной России Федор Кудряшов рассказал об игре на позиции центрального защитника в национальной команде.

— Для меня эта позиция не новая. Я концовку предыдущего сезона и начало этого провел на позиции центрального левого защитника в своей команде. Поэтому навык игры у меня есть. Готов ли я там играть? Если это будет приносить пользу команде, то готов действовать на любой позиции. (Наталья Юрина)

Сборная России проведет выездной матч Лиги наций против Турции завтра, 15 ноября. Начало — в 20.00 (мск).

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