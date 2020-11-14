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Кудряшов — о разнице между РПЛ и чемпионатом Турции

14:18
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Защитник «Антальяспора» и сборной России Федор Кудряшов — о разнице чемпионатов Турции и России.

— Не совсем согласен с тем, что чемпионаты Турции и России похожи. В РПЛ акцент больше делается на тактику. А в Турции — на индивидуальные качества. Это, наверное, самое большое различие. (Наталья Юрина)

Матч Лиги наций Турция — Россия состоится завтра, 15 ноября. Начало — в 20.00 (мск).

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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