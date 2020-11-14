Кудряшов — о разнице между РПЛ и чемпионатом Турции
Защитник «Антальяспора» и сборной России Федор Кудряшов — о разнице чемпионатов Турции и России.
— Не совсем согласен с тем, что чемпионаты Турции и России похожи. В РПЛ акцент больше делается на тактику. А в Турции — на индивидуальные качества. Это, наверное, самое большое различие. (Наталья Юрина)
Матч Лиги наций Турция — Россия состоится завтра, 15 ноября. Начало — в 20.00 (мск).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.