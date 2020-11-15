Кудряшов не сыграет против Сербии из-за перебора желтых карточек
Защитник сборной России Федор Кудряшов получил желтую карточку во втором тайме матча Лиги наций против Турции.
Это предупреждение означает, что защитник пропустит встречу с Сербией в Лиге наций из-за перебора желтых. Матч пройдет 18 ноября.
Ранее аналогичную дисквалификацию заработал хавбек Роман Зобнин. Также игру с сербами пропустит защитник Андрей Семенов, который получил красную карточку в матче с турками.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.