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Кудряшов не сыграет против Сербии из-за перебора желтых карточек

21:35
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Защитник сборной России Федор Кудряшов получил желтую карточку во втором тайме матча Лиги наций против Турции.

Это предупреждение означает, что защитник пропустит встречу с Сербией в Лиге наций из-за перебора желтых. Матч пройдет 18 ноября.

Ранее аналогичную дисквалификацию заработал хавбек Роман Зобнин. Также игру с сербами пропустит защитник Андрей Семенов, который получил красную карточку в матче с турками.

Турция — Россия

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