Кучаев — о матчах сборной России с Ираном и Боливией: «Жду интересные игры с хорошими соперниками»

Полузащитник сборной России Константин Кучаев поделился ожиданиями от BetBoom матчей сборной России против Ирана и Боливии.

— Каковы ожидания от двух ближайших матчей сборной?

— Жду интересных игр с хорошими соперниками. Не скажу, что очень внимательно следил за этими сборными. Но об Иране определенные представления есть, поскольку у нас в «Ростове» играет иранец Мохаммад Мохеби, с которым мы много общаемся, и он кое-что рассказывал о сборной своей страны. Кроме того, мы уже внутри сборной России сделали один разбор этой команды, — цитируют Кучаева «Известия».

Сборная России проведет BetBoom товарищеские игры с Ираном (10 октября) в Волгограде и с Боливией (14 октября) в Москве.