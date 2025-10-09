Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Состав
Календарь
Статистика
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

Кучаев — о матчах сборной России с Ираном и Боливией: «Жду интересные игры с хорошими соперниками»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Полузащитник сборной России Константин Кучаев поделился ожиданиями от BetBoom матчей сборной России против Ирана и Боливии.

— Каковы ожидания от двух ближайших матчей сборной?

— Жду интересных игр с хорошими соперниками. Не скажу, что очень внимательно следил за этими сборными. Но об Иране определенные представления есть, поскольку у нас в «Ростове» играет иранец Мохаммад Мохеби, с которым мы много общаемся, и он кое-что рассказывал о сборной своей страны. Кроме того, мы уже внутри сборной России сделали один разбор этой команды, — цитируют Кучаева «Известия».

Сборная России проведет BetBoom товарищеские игры с Ираном (10 октября) в Волгограде и с Боливией (14 октября) в Москве.

Источник: «Известия»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Константин Кучаев
Футбол
Сборная Боливии по футболу
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
«Это не реалити-шоу!» Пилот «Ред Булл» толкнул болельщика и получил предупреждение ФИА
Ротенберг, Никитин или Разин: кто будет тренировать сборную России на чемпионате мира?
Визы не дадут? Безопасность не гарантирована? Что делать с плей-офф в КХЛ? Четыре вопроса после разбана России в хоккее
Популярное видео
«Динамо» обыграло «Ахмат», «Краснодар» уступил «Родине»: видео
«Динамо» обыграло «Ахмат», «Краснодар» уступил «Родине»: видео
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Текстильщик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Сборная России в 2025 году: матчи и соперники по товарищеским матчам
Дзюба поддержал идею совместного вызова в сборную России с Кержаковым
Карпин поздравил болельщиков сборной России с Новым годом
Сборная ЦАР хочет провести товарищеский матч с Россией
Дюков: «Не вижу связи между уходом Карпина из «Динамо» и последними результатами сборной России»
В РФС не исключили, что вновь разрешат Карпину совмещать посты
Митрофанов заявил, что РФС доволен играми сборных в 2025 году
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Сборная России посетила музей-панораму «Сталинградская битва»

Дивеев пропустил тренировку сборной России перед матчем с Ираном
Новости
RSS RSS
Все новости