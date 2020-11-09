Кучаев оценил разницу между молодежной и первой сборной России

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в интервью пресс-службе сборной России заявил, что разница между главной командой и молодежкой является существенной.

«Чувствуется, что здесь другой уровень и подготовки, и тренерского штаба. И вообще в обстановке в целом. Видно, что по-другому относятся. Видно, что это главная команда. Поэтому со стороны было понятно, кто в молодежке, а кто в главной, — сказал Кучаев. — В первую очередь, отличается уровень игр основных сборных и молодежных. Это видно невооруженным глазом. Это не только к нашей сборной относится, но и к другим. Уровень другой, скорости другие, нужно быстрее принимать решения. Играть намного сложнее».

Также полузащитник сказал, что главный тренер молодежки Михаил Галактионов поздравил его с вызовом в национальную команду: «Напутственных слов не было. Он просто пожелал удачи. И сказал, чтобы я был увереннее».